Dal Piemonte in Veneto e Friuli per rapinare abitazioni: sgominata banda di ladri

Si spostavano in trasferta dal Piemonte al Veneto e al Friuli Venezia Giulia, dove eseguivano furti in abitazione. Una banda di ladri di etnia sinti, quattro uomini tutti componenti di una famiglia residente tra le province di Asti e Torino, è stata sgominata dai carabinieri di Latisana, in provincia di Udine.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa nelle scorse settimane dal gip in relazione al tentato furto in un’abitazione di San Giorgio di Nogaro risalente al mese di aprile dell’anno scorso. Tre destinatari del provvedimento, di età compresa tra 23 e 49 anni, sono stati arrestati mentre il quarto, di 26 anni, è tuttora latitante.

In base alle ricostruzioni degli inquirenti, i ladri si spostavano dal Piemonte in camper verso località rivierasche del Triveneto. Mentre donne e bambini andavano al mare, i quattro uscivano in moto per compiere furti nelle case. Nel corso delle operazioni legate all’arresto i carabinieri hanno sequestrato diversi oggetti di provenienza furtiva, gioielli e monili del valore di oltre mille euro. Sequestrati anche caschi, abbigliamento da moto, targhe false e arnesi da scasso.