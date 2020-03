Dal Portogallo: la madre di Ronaldo in terapia intensiva, sospetto ictus cerebrale

C’è apprensione per le condizioni di Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito da alcuni media portoghesi, la 65enne mamma dell’asso della Juventus è stata ricoverata d’urgenza alle 5.30 di questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Funchal, nell’isola di Madeira.

Indiscrezioni e rumors, diffusi dal canale televisivo lusitano TVI, accennano a un sospetto ictus cerebrale per la donna, le cui condizioni sono comunque coperte da stretto riserbo. In ogni caso un brutto risveglio per CR7, legatissimo a mamma Dolores e comprensibilmente in ansia per la situazione.