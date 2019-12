Dal presepe alla pulizia dei muri: «Da 4 anni lottiamo per il borgo»

Nato quattro anni fa e costituitosi due anni fa. Stiamo parlando del comitato cittadini “Quadrilatero Aurora”: ben 280 iscritti – tra italiani e stranieri – che lottano per il bene della borgata. Gioacchino Perri, il presidente, predica la pace ed è sempre attento a proporre iniziative che portino il quartiere sui giornali per fatti diversi da quelli di cronaca. Certo da queste parti i problemi non mancano mai, si sa. C’è lo spaccio, ci sono i piccoli furti, c’è il degrado.

Ma non solo. «Siamo stati i primi – racconta Perri – a organizzare iniziative ai giardini Alimonda. E mi riferisco alla festa del Sud. Ma ben vengono anche le iniziative degli altri comitati, anzi più si è più è facile ottenere qualche risultato». Il comitato è nato innanzitutto per dare una voce ai cittadini del quartiere Aurora, stanchi di vedere le loro zone abbandonate. Non a caso erano state raccolte più di 2mila firme, indirizzate al Comune di Torino. Dall’anno scorso, inoltre, è la new entry del presepe multietnico a tenere banco. Nel 2018 fu scelto il giardino Madre Teresa di Calcutta, nel 2019 i giardinetti di via Saint Bon. «L’abbiamo realizzato noi e ha avuto un grande riscontro – continua Perri – Ricordiamoci che è stato esposto un mese in uno dei giardini più difficili del quartiere. Certo è qualcosa di diverso a quello a cui siamo solitamente abituati. Ma è un passo che possiamo anche fare».

E in cantiere non mancano mai le iniziative per il futuro. La prossima è legata al Carnevale. Portarlo in Aurora sarebbe qualcosa di nuovo, magari facendo sfilare i bambini per le vie del quartiere. Quelle stesse strade dove, purtroppo, i rifiuti vanno per la maggiore. E dove l’inciviltà sembra voler essere sempre un passo avanti a tutto e a tutti. Senza dimenticare i muri, spesso vandalizzati. Imbrattati con scritte che Aurora non tollera più.