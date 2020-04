Dal Sassi all’ex commissariato. I progetti di rilancio dimenticati

Cantieri fermi da sei anni in via Nietzsche. Un bando per via Farini

Destinati a un rilancio ma in realtà caduti nel dimenticatoio. Parliamo dell’ex campo del Tarcisia Sassi di via Nietzsche e del vecchio commissariato di via Farini, in zona Vanchiglia. Due realtà che per un motivo o per l’altro non hanno mai superato il dramma dell’abbandono. Altri due “nei” presenti in Circoscrizione 7, dopo quelli elencati nei giorni scorsi.

CAMPI SENZA FUTURO

Le prime bonifiche nel 2014, poi improvvisamente tutto si è fermato. A sei anni di distanza, l’ex campo sportivo del Tarcisia Sassi di via Nietzsche è tornato ad essere terra di nessuno. Il cancello dove un tempo riecheggiava il rumore dei tacchetti di giovani atleti è stato saldato una decina d’anni fa. Eppure sbirciando da una delle fessure è possibile ancora scorgere la scritta “biglietteria”, per la verità un po’ offuscata. Entrare è un gioco da ragazzi, anzi c’è persino l’imbarazzo della scelta. C’è un varco nel muro e un altro nel retro. Oppure si può passare da un sentierino, non prima di imbattersi in qualche prostituta africana.

