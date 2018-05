Dal set all’aula di tribunale: attore di Beautiful sotto processo a Torino

Il tribunale di Torino ha rinviato a giudizio Daniel Joseph McVicar, attore statunitense che in Beautiful interpretava lo stilista Clarke Garrison. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A portare sul banco degli imputati l’attore, che da qualche anno vive a Torino, è stata la seconda moglie, insegnante di pattinaggio della trasmissione di Rai1 “Notti sul ghiaccio“, con cui l’uomo ha avuto un figlio, oggi di 6 anni, e si è separato nel 2014.

LE ACCUSE CONTRO MCVICAR

McVicar avrebbe continuato a tormentarla con telefonate, e-mail e messaggi. E, il 12 aprile 2017, l’avrebbe anche aggredita sotto casa. “Torino non è Hollywood – spiega il difensore dell’attore, l’avvocato Gianluigi Marino – Il mio assistito, quando si è trasferito in città, si è trovato in difficoltà economica. In questo caso le coppie possono lasciarsi. Lui, al momento, non riesce proprio a far fronte al mantenimento del figlio”. L’udienza di apertura del processo è fissata il 25 maggio 2019.