«Dal supermarket alle “vele”. Tutti i dubbi degli ambulanti»

Nell’ex prato dei conigli tutto tace. Eppure è proprio lì all’angolo con via Bardonecchia che sorgerà il nuovo, ennesimo supermercato di Pozzo Strada. Lo scorso anno, la giunta comunale aveva bocciato il progetto con una delibera, ma alla fine il market si farà. Una sciagura? Tra i banchi di corso Brunelleschi c’è chi vede il bicchiere mezzo pieno. «Può essere un’opportunità per il commercio di zona. Di certo, quell’area così dismessa non ci aiuta affatto. Anzi». Fondamentali saranno però le sinergie fra la società e i mercatali. Lo stesso vicesindaco Montanari, che più volte aveva ribadito come non si potesse più tornare indietro sulla costruzione, aveva auspicato l’apertura di un dialogo tra le parti. Entro il prossimo anno dovrebbe arrivare una copertura in acciaio e plastica alta 6 metri e lunga 16.

Il mercato non diventerà coperto, ma avrà delle vele sulla falsariga dei padiglioni dell’Expo. Ma non tutti sono d’accordo e per questo è in atto una raccolta firme per sentire i vari pareri. Dal suo banco di salumi e formaggi, Giuseppe Rositano la pensa così: «È una buona cosa. Le condizioni climatiche avverse ci fanno perdere 50-60 giorni all’anno di lavoro. Con questa soluzione, il problema sparirebbe e i clienti stessi sarebbero al riparo dalle intemperie». Altri lavori sono poi in programma nell’ambito del progetto AxTo e riguardano le fognature e la pavimentazione.

Un mercato, quello di corso Brunelleschi, che a differenza di altri non sembra patire la crisi. I circa 170 stalli sono quasi sempre occupati e l’area è molto appetita dai sorteggiati. Certo, quella del supermarket è stata una decisione, come tante altre, imposta dall’alto. «La nostra parola – spiega Piero Varetto, rappresentante dei contadini – serviva a poco perché il più, ormai, era stato fatto. Speriamo che si possa davvero instaurare un dialogo tra noi e la società».