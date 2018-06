Dal supermercato alle residenze: «Così riqualifichiamo l’ex Isim»

Ci saranno un supermercato e una residenza nel futuro dell’area ex Isim, collocata al confine tra Torino e Collegno. L’anno nuovo potrebbe finalmente portare l’attesa riqualificazione di via Pasteur. In passato i residenti del quartiere Aeronautica hanno scritto alla circoscrizione Quattro e al Comune di Torino per chiedere chiarimenti sulla vendita di quell’appezzamento di circa 14mila metri quadri, di proprietà della Città, che è rimasto abbandonato per vent’anni. Un altro problema è la mancanza di illuminazione in via Pasteur.

Un impianto più adeguato, in grado di tenere lontani i ladri e le prostitute, è la richiesta dei residenti. Quasi un appello. In zona, infatti, si sono verificati numerosi furti, a causa del proliferare dei topi d’appartamento. Un altro dei problemi è legato alla presenza delle lucciole agli angoli delle strade. Prostitute che portano i clienti a consumare proprio a due passi dall’area ex Isim. Via Pasteur, tra corso Francia e corso Marche, è completamente al buio di sera. E in molti non si sentono al sicuro. «Speriamo che qualcosa possa cambiare ma vogliamo anche avere lumi sul progetto e sulla riqualificazione della zona».

Sull’argomento si è espresso anche il presidente della circoscrizione Quattro, Claudio Cerrato. «Appena le cose saranno più definite – spiega Cerrato – presenteremo in commissione, probabilmente a settembre, il progetto di massima per poi definirlo nei dettagli con la cittadinanza». Tutti, in zona, vogliono sapere cosa ne sarà dell’area al civico 430 di corso Francia.