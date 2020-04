Dal tennis a Messi. Il mondo di Edera nel segno del Toro

Dopo 40 giorni, è normale che le immagini inizino a essere un po’ più sfocate. Eppure, per Simone Edera non è così: è passato più di un mese da quel Napoli-Toro, ultima sfida giocata dai granata, ma il suo gol è ancora bello fresco nella sua testa. Servì a pochissimo, la squadra di Longo perse la terza sfida in altrettante uscite con il nuovo tecnico, ma per il “canterano” ha ancora il sapore di un nuovo inizio. Perché proprio al San Paolo si sarebbe aperto un altro capitolo, le sue quotazioni erano in costante ascesa e vedeva una maglia da titolare contro l’Udinese nella gara successiva. Il campionato è stato sospeso, Edera continua a lavorare (memorabile la sfida via social con il saltatore in alto Tamberi) per prendersi quel posto dal primo minuto: da casa, dove è in isolamento con la fidanzata Nicole («la gioia più grande della sua vita», dice) tra tapis roulant ed esercizi forniti quotidianamente, il classe ’97 non si ferma. Vuole riprendere da dove aveva lasciato, intanto però in questo periodo trova anche il modo per rilassarsi con le sue passioni.

