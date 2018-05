Dal trincerone allo spaccio, tour nel borgo dimenticato

Il trincerone trasformato in una bidonville per disperati, il cancro dello spaccio che assedia piazza Baldissera e via Giaveno, la necessità di un impianto di illuminazione e il nodo pulizia. Sono questi alcuni degli argomenti trattati durante l’ultimo sopralluogo nel quartiere Aurora da parte delle commissione Ambiente, Bilancio e Urbanistica di Palazzo Civico. Un tour del degrado chiesto e ottenuto dal capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano per affrontare le emergenze quotidiane con cui convivono i residenti che si affacciano su via Saint Bon. Un’area le cui criticità sono note: degrado, spaccio e sporcizia.

«I cittadini – racconta Magliano – sono comprensibilmente stufi dei gravi problemi che si ritrovano proprio sotto casa». Tra la passerella di via Giaveno, sempre poco illuminata, c’è un via vai di spacciatori che da anni si estende lungo piazza Baldissera e corso Vigevano. Stazionano agli angoli delle vie, si muovono a piedi o in bici seminando il terrore e fermando tutte le persone di sesso maschile che transitano nella zona. In mezzo al muretto che costeggia il canale si possono notare numerose crepe, in realtà fessure create di proposito per nascondere la droga e consegnarla all’acquirente di turno. Ma c’è da fare i conti anche con l’emergenza, sempreverde, del trincerone dimenticato che da corso Emilia si estende fino in piazza Baldissera.

Nonostante le puntuali pulizie del Gtt, i residenti continuano a fare i conti con i disperati che proprio non ne vogliono sapere edi levare le tende. Come ha raccontato anche il presidente della commissione di quartiere Aurora, Pino La Mendola. «Il sopralluogo – rincara La Mendola – è servito per porre l’attenzione su un quadrilatero molto complicato. Ringraziamo Amiat e Iren per aver preso parte a questa iniziativa».

Attorno alla parrocchia “Gesù Crocefisso Madonna delle lacrime” verrà potenziato l’impianto di illuminazione mentre per il canale è stata proposta l’apertura con una pista ciclabile e degli orti urbani. Sicuramente non una soluzione facile da mettere in atto, considerando che sono anni che Circoscrizione 7 e Comune di Torino si battono nel tentativo di trovare una soluzione all’annoso problema del trincerone dimenticato.