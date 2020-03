Dal Turet al Blackmoon: il ritmo della “noche”

C. G. -

Ecco il programma dei locali torinesi in cui ballare fino all'alba tra cocktail e dj set

Oltre la paura, oltre la psicosi da contagio: finalmente questa settimana le attività culturali e ricreative a Torino e in tutto il Piemonte ripartono, e le notti in città tornano ad affollarsi di eventi e iniziative. «Era ora, dopo una settimana di blocco che è stato anche mentale», confessa Roberto Di Crescenzo, titolare di Torino nel Mondo. «Sembra sia passato un mese, un periodo surreale. È stato tremendo, dietro a ogni serata saltata c’è un micro-mondo economico che va in crisi».

Primo appuntamento, giovedì 5 marzo dalle 20 in poi al Turet di via Santa Teresa 23 con “L’Ape che Balla” e il live dei Disco Inferno. «L’unica serata che abbiamo potuto rinviare e non perdere del tutto a causa del blocco», spiega ancora Di Crescenzo. A seguire, dj set di DJ Felix.

Il giorno dopo tocca al Venerdì Adulto, la serata prevista al Bamboo Club con la grande riapertura delle notti pensate per gli “over 30” («È il pubblico più sensibile al problema del contagio, ma sono sicuro che lentamente torneranno alla normalità»): musica di qualità per smetterla di pensare ai problemi quotidiani, alla settimana di clausura forzata e al coronavirus. Il Bamboo di corso Moncalieri 145 – che domenica 8 marzo ospiterà anche una serata speciale per la Festa della Donna: l’organizzazione garantisce la presenza di “camerieri sexy” e mimose – offre poi un’ampia scelta musicale grazie alle sue tre sale, con tre proposte differenti.

Sabato sera al Blackmoon, fino allo scorso novembre noto come Patìo ma sempre posizionato in corso Moncalieri 346, serata revival con musica dal vivo: sul palco a esibirsi l’attore e cantante Ugo Conti con la sua band, per uno show con canzoni italiane del repertorio degli anni ’60-’70 e non solo. Tutte le serate (345.5924860) hanno inclusa la possibilità di consumare una cena o un apericena.