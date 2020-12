Dal vivo in palcoscenico grazie alla rete

Lo scricchiolio del parquet, le luci che si spengono lasciando la platea in quella magica penombra spezzata, poi, all’improvviso, dal gioco di luci che scandisce il ritmo di battute e azioni. Il profumo dei velluti, la magia di un applauso, dal vivo, a teatro. Emozioni troppo forti da potere essere cancellate così, da un momento all’altro, alle quali gli addetti ai lavori non vogliono più rinunciare in nome della loro arte e di un lavoro che non può e non si deve arrendere. Sulla scia del fratello maggiore, il Teatro Regio, anche molti altri palchi torinesi si sono rimessi al lavoro per portare in scena i loro spettacoli attraverso mini stagioni destinate allo streaming. E soprattutto per riaprire, anche solo per gli addetti ai lavori, le loro porte chiuse quasi ininterrottamente da dieci mesi. A partire da oggi stesso. Alle 18, proprio dal teatro dell’opera di piazza Castello il Coro del Regio diretto da Andrea Secchi si esibirà nei brani delle opere più famose di Donizetti, Bellini, Verdi, Mascagni. Si tratta di uno degli otto appuntamenti del Regio Alive, iniziati il 27 novembre, che andranno avanti fino al 18 dicembre (donazioni sul sito). Sempre stasera su Piemonte Più dal Tangram Teatro andrà in scena alle 21 (gratuito) “L’angelo di Coppi” con Patrizia Pozzi, Silvia Carbotti, Max Carletti e, alla stessa ora (gratuito), sul circuito Piemonte dal Vivo la seconda puntata dell’Odissea con Moni Ovadia.

