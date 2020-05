Voglia di ricominciare. E’ ciò che desiderano i torinesi in questa Fase 2. Ma sempre nel segno della responsabilità. “Manteniamo la calma. E la distanza di sicurezza” dicono a CronacaQui.

Fabrizio Totino EDILIZIA E CANTIERI

Con l’inizio della Fase 2 sono finalmente ripartiti i cantieri stradali, ma l’e d ilizia civile nel suo complesso è ancora ferma ai box. A segnalare la necessità di una ripresa a 360 gradi del mondo delle costruzioni è Fabrizio Totino, uno dei rappresentanti del comitato “Parella SudOvest”: «Speriamo che nei prossimi giorni ci sia un ulteriore aumento di lavoro e che si rispettino le prescrizioni previste dal protocollo per il contenimento del covid-19». Ai posteri l’ardua sentenza.

Noemi SMART WORKING

Noemi, residente in Barriera di Milano, prosegue con la modalità smart working anche in questo inizio di fase 2. Il suo lavoro da call center le permette di lavorare in sicurezza, aspettando di capire cosa le riserverà il futuro.

Alessandro STUDENTE

È stata una quarantena confusa e ricca di preoccupazioni per molti studenti universitari, tra didattica on line ed esami rimandi. «La fase due – commenta Alessandro, studente del Politecnico – mi sembra un po’ troppo “libera”. Non è una normale primavera e le persone sembrano non capirlo».

Alberto BARRIERA DI MILANO

Alberto è un assiduo lettore di CronacaQui che vive con una speranza. Ossia «che torni tutto alla normalità il prima possibile». Al momento è tutto in divenire ma lui non si abbatte, portandosi sulle spalle i problemi della Barriera.

Carmen NORMALITA’

La signora Carmen, residente nel quartiere Santa Rita, esce di casa per comperare il pane e il giornale. O in alternativa per fare due passi, altrimenti il rischio è quello di restare sempre in casa. A farsi travolgere dai pensieri, che in questo periodo non mancano di certo. «Spero – racconta Carmen -, che questa epidemia finisca al più presto, abbiamo tutti bisogno di ritornare alla normalità».

Giuseppe SPIRITUALITA’

«Mi aspetto un potente rinascimento della spiritualità, dell’arte, dei Diritti Umani e dell’economia grazie al buon senso di tutti noi cittadini e istituzioni finalmente uniti». E’ questa la speranza di Giuseppe Cicogna, della chiesa di Scientology di Torino.

Maria MANTENERE LA CALMA

«Si prega di mantenere la calma oltre che la distanza di sicurezza. Sono la vostra giornalaia, non il vostro psicologo. A rimarcare il concetto è l’edicolante di via Po, Maria Barberio che ha tenuto aperto il suo chiosco per tutta la quarantena.

Alessandro VOLONTARIO

Alessandro è un volontario della protezione civile della comunità di Scientology. Per lui la Fase 2 significa «continuare la attività di supporto alla cittadinanza. E significa vedere finalmente uscire le persone e i bambini uscire di casa». Un ritorno alla vita e al lavoro.