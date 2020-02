Dalla Coppa Italia al coach guru Nba. La breve storia di un sogno torinese

Sono stati anni di luci e ombre. La storia dell’Auxilium Pallacanestro Torino, che ha avuto il suo triste epilogo nelle aule di tribunale, si è innestata su quella della Pms Basketball, nata nel 2009, per volontà di Paolo Boella, Giovanni Paolo Terzolo e Julio Trovato, e poi diventata nel 2011 Pms Torino. Nel 2012 ha fatto il suo ingresso e ne ha assunto la presidenza il notaio Antonio Forni. Con in panchina Stefano Pillastrini la squadra è stata promossa in Dna Gold. La rosa è stata rinforzata con l’arrivo di atleti come Stefano Mancinelli e Valerio Amoroso e, alla seconda stagione, nel 2015, con Luca Bechi allenatore, è riapprodata in serie A dopo 22 anni. Forni ha annunciato subito dopo di aver raggiunto l’accordo con Gianni Asti, per la concessione del marchio Auxilium. È seguito un periodo complicato, che a dicembre è costato il posto a Bechi, rilevato da Frank Vitucci. La salvezza è arrivata dopo la fine dell’ultima gara interna vinta su Pesaro, con tifosi e addetti ai lavori ad aspettare il risultato fra Reggio Emilia e Bologna.

