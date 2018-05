Corriere low cost: dalla Francia a Torino in bus con 60 ovuli di eroina. Arrestato

Viaggiava a bordo di un bus partito dalla Francia ed era diretto a Torino il trentenne arrestato dalla guardia di Finanza perché trovato in possesso di circa 60 ovuli di eroina. E’ accaduto al terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele II. Qui, infatti, le unità cinofile del gruppo Torino delle “fiamme gialle” hanno controllato i passeggeri di una nota linea di autobus low cost provenienti dal paese transalpino. Nel corso dello sbarco dei viaggiatori, A.F., nigeriano, ha attirato le attenzioni di “Ebron“, uno dei cani antidroga dei baschi verdi.

DROGA “NASCOSTA” NEGLI SLIP E NELLO STOMACO

Durante la perquisizione sono stati trovati, all’interno degli indumenti intimi dell’uomo, 35 ovuli contenenti eroina purissima. Dopo il rinvenimento della droga il ragazzo ha decisamente cambiato atteggiamento, tanto da indurre i finanzieri ad approfondire il controllo. Le conferme sono arrivate dopo l’esame radiografico effettuato all’ospedale Molinette di Torino, dove è stata appurata, all’interno del suo stomaco, la presenza di ulteriori ovuli contenenti eroina.

ARRESTATO PER SPACCIO DI DROGA

Al termine dell’attività, 60 sono stati gli ovuli rinvenuti, contenenti, nel complesso, circa 1 chilo di eroina. A.F. è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto in una cella del carcere torinese “Lorusso Cutugno” a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di essere giudicato.