«Dalla linea 4 fino al trincerone: le nostre lotte per il quartiere»

Trent’anni di lotte per il quartiere. Dalla battaglia contro lo spostamento del tram della linea 4 in centro a corso Giulio Cesare passando per la riqualificazione del vecchio trincerone abbandonato di via Sempione. Sono alcuni dei cavalli di battaglia del comitato “Cittadini e commercianti di Barriera di Milano”, che da vent’anni circa è guidato saggiamente dal suo presidente, Enzo Robella.

«Anche se io – racconta Robella – non sono il primo capo di questo comitato, tuttavia ho sempre cercato di dare il massimo». Organizzare manifestazioni con la “vecchia guardia” non è mai stato un problema «perché diciamocela tutta – continua Robella -, i comitati di una volta avevano una scorza che queste nuove leve non hanno. Noi scendevamo in strada per provare a fare la rivoluzione, non certo per i problemi di un giardinetto».

E in effetti dallo spaccio fino ai problemi urbanistici, i sit-in qui in Barriera non sono mai mancati. Quando il Comune ha deciso di spostare i binari del 4 in centro al corso in molti hanno manifestato per protesta. A quei tempi – vent’anni fa – «temevamo che il corso potesse morire – ribadisce Robella -, e in effetti non siamo andati troppo lontani dalle nostre previsioni».

Ora il comitato spera che la linea 2 arrivi davvero in periferia. Sarebbe un regalo davvero inaspettato dopo anni e anni di degrado e promesse mai manutenute.