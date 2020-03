Dalla mattina alla sera: ecco come passare una giornata perfetta

In queste settimane di emergenza mondiale, spesso i giorni si confondono e perdono i loro contorni abituali. È fondamentale, però, reagire, cercando di riconquistare una patina di normalità cadenzata da impegni, attività e appuntamenti, anche se solo online. Come potrebbe essere, allora, la “giornata tipo” di un weekend di quarantena? In primo luogo, deve cominciare con una colazione abbondante e gustosa, ideale per inaugurare il fine settimana con la giusta carica e positività.

MATTINA

Ad accompagnare caffè e fette biscottate potrebbero esserci le parole di fede e speranza di Papa Francesco, in diretta ogni mattina con la sua Santa Messa su Raiuno, dalle 7 alle 7,40, e, la domenica, anche su Rete 4 e Canale 5, a partire dalle 10. I bambini, invece, privi delle consuete lezioni online e impazienti di giocare, potranno intrattenersi con attività quali “Disegniamo l’arte… da casa”, l’iniziativa promossa da Abbonamento Musei e rivolta ai piccoli artisti, o con le “Storie in cameretta” raccontate da Off Topic e #LeStorieDellaCasa del Teatro Ragazzi e Giovani, disponibili tutto il giorno sulle rispettive pagine facebook. E per gli adulti? Oltre ai consueti piaceri televisivi e letterari, non mancano le opportunità per mantenersi in forma, anche tra le quattro mura della propria abitazione. Ecco, allora, in soccorso alcune delle maggiori realtà del settore, come Palestre Torino, Orange Palestre e Virgin Active, che hanno reso disponibili, sui loro siti, workout virtuali adatti a tutte le età e condizioni fisiche, tra yoga, pilates, running, cycling e molto altro. Sono tanti anche i personal privati come l’attivissimo Marco Gaveglio (coach Ronchiverdi e Palestre Torino, da contattare su facebook e instagram). Gli allenamenti ideali per dedicarsi, in seguito, ai sapori della tavola e al secondo pasto della giornata: il pranzo. Il quale può trasformarsi ben presto in un menù gourmet grazie ai molteplici consigli degli chef stellati piemontesi. Tra i più attivi, si segnalano: Alessandro Mecca, dello Spazio7, Nicola Batavia, del Birichin, Matteo Baronetto, del Cambio, Nicola Somma, del Canavacciuolo Bistrot; Michelangelo Mammoliti, dell’albese Madernassa Resort, e, ancora, Davide Palluda.

POMERIGGIO

Dopo un buon caffè, rigorosamente fatto in casa si apre un lungo pomeriggio ad arte attraverso la rete. E si comincia subito alla grande, dal Museo Egizio, dove ogni giovedì e sabato il direttore Christian Greco accompagna gli appassionati nelle sale del museo per raccontare in prima persona la storia delle collezioni, gli artefatti più significativi o meno noti e i loro contesti archeologici. Sui social del Museo del Cinema, c’è “The best of”, il racconto delle attività e degli eventi che hanno fatto la storia dei vent’anni del Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana. Sui canali Youtube di Gam, Palazzo Madama e Mao sono disponibili playlist speciali, con video realizzati dai direttori, dai conservatori, da colleghi e da professori universitari che approfondiscono le collezioni e le esposizioni temporanee quali quella di Andrea Mantegna a Palazzo Madama o di Helmut Newton al Mao.

Ed ecco “Mrt” l’App ufficiale dei Musei Reali dalla quale organizzare la propria visita personalizzata attraverso le sue tante meraviglie, dal Palazzo ai Giardini fino ad arrivare alla Galleria Sabauda. E se il Castello di Rivoli ha chiuso proprio nel giorno dell’inaugurazione della grande mostra con la collezione di arte contemporanea cinese di Uli Sigg, il tutto si può “ammirare” attraverso l’audio descrizione su RaiPlya Radio. Viaggio virtuale fra le opere di Nickolas Muray dedicate a Frida Kahlo e allestite alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, si può fare attraverso la pagina facebook Frida Kahlo Torino. Così come dalle piattaforme di Camera, Centro italiano per la fotografia si possono ammirare i capolavori della Collezione Bertero. E per l’aperitivo? Ecco l’#operaonthesofa del Teatro Regio, il nuo vo palco virtuale che tutti i giorni alle 18 consente agli appassionati di vivere la magia della grande opera direttamente a portata di clic.

SERA

E dopo l’aperitivo e una cena leggera, ecco il tempo della sera, la porzione più distesa della giornata. Per trascorrere in pace e compagnia le ore crepuscolari è, infatti, possibile ricorrere alle molteplici iniziative online promosse da alcuni dei più importanti teatri sabaudi. Come Le Musichall, sulla cui pagina facebook sarà trasmesso un estratto dello show “Rio Boom Boom” del clown Ugo Sanchez Jr. (alle 20), o come il Teatro Stabile, artefice del format #stra – nointerludio, costituito da una serie di video dedicati a testi, autori e personaggi iconici del teatro. Per coloro che, invece, avvertono la nostalgia della musica dal vivo, è possibile rivolgersi a #iosuonodacasa, la rassegna di concerti “domestici” a cura di cantanti e musicisti di tutta Italia. Tra i più interessanti: Remo Anzovino (stasera, alle 22); i Modà e Pierò Pelù (domani, alle 20 e alle 21); e Pierdavide Carone (lunedì, alle 18). Chi ha la possibilità di “vivere” la notte, infine, può ricreare l’atmosfera da club nel proprio salotto mediante i dj set in streaming organizzati da Torino nel Mondo, da Samuel Romano, frontman dei Subsonica, e dal dj di fama internazionale Max Correnti, solo per citarne alcuni.