Dalla musica all’amore granata. «Esatto, “Questa è la mia vita”»

Un nuovo disco che sarà anche l’ultimo di una grande carriera. Nasce così “Questa è la mia vita”, l’avventura più recente di Valerio Liboni disponibile da oggi in vinile, in cd e nelle piattaforme digitali. Come la Gallia per gli antichi Romani, l’album è diviso in tre parti tra inediti, canzoni in versione acustica e brani composti per altri. Questa sera dalle 21 ci sarà una grande festa al Circolo dei Lettori di via Bogino. Moderato da Maurizio Scandurra, l’incontro sarà introdotto dal regista Giulio Graglia con Sabrina Gonzatto. Per i più giovani tifosi granata, Liboni è soprattutto l’autore di “È ancora Toro”, l’inno che nelle domeniche “casalinghe” scalda il cuore degli appassionati prima del fischio d’inizio.

