Dalla Regione 12 milioni per la riqualificazione delle borgate montane

La Regione Piemonte stanzia 12 milioni per la riqualificazione delle borgate montane. Il bando, al via in settembre, finanzierà il miglioramento degli spazi aperti a uso pubblico e la riqualificazione di strutture culturali e ricreative. “Il provvedimento – afferma l’assessore con delega alla Montagna, Alberto Valmaggia – prosegue il percorso di riqualificazione dei borghi alpini avviato con il Psr 2007-2013, che aveva permesso di sistemare le proprietà pubbliche e private di 34 località. Questa volta si è deciso invece di concentrare le risorse sulle sole parti pubbliche”.

OBIETTIVO: RIVITALIZZARE LE BORGATE MONTANE

“L’obiettivo – aggiunge – è la rivitalizzazione di un buon numero di borgate montane, spendendo in modo efficace i fondi europei nell’ottica di realizzare opere significative ma condivise da territori vasti come sono quelli delle Unioni. Si potranno così offrire servizi importanti per chi vive in montagna, con l’obiettivo di limitare nella misura maggiore possibile il loro spopolamento”. Fra i possibili interventi, l’adeguamento di reti fognarie, idriche e di distribuzione del riscaldamento, di opere di interramento e potenziamento delle linee aeree elettriche e telefoniche, l’arredo, l’illuminazione pubblica e la pavimentazione della viabilità interna delle borgate. E ancora, la costruzione di biblioteche e laboratori linguistici o artistici, oppure utili per le attività informatiche e ludico-sportive.