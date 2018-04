Dalla Regione 3 milioni per le donne con carico familiare che intendono tornare sul mercato del lavoro

L'aiuto servirà per fronteggiare le spese per far accudire bambini, disabili, anziani e malati. Obiettivo della misura: "aumentare e qualificare l'occupazione femminile"

La Regione Piemonte spenderà tre milioni del Fondo sociale europeo per aiutare le donne con carico familiare che intendono tornare sul mercato del lavoro. La somma sarà erogata nella forma di voucher per acquisire servizi di accudimento per bambini, anziani o disabili. Lo ha deciso la Giunta Chiamparino nella riunione di oggi, che ha fatto dei “voucher di conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro il principale argomento trattato nella seduta odierna.

UN AIUTO PER FRONTEGGIARE LE SPESE

La delibera, presentata dalle assessore ai Diritti Monica Cerutti e al Lavoro Gianna Pentenero, contiene l’atto di indirizzo per sperimentare l’erogazione dei voucher di conciliazione, bonus spendibili per sostenere le persone investite di responsabilità familiari che vogliono entrare nel mercato del lavoro, o rientrarvi dopo un periodo di inattività. L’aiuto servirà per fronteggiare le spese per far accudire bambini, disabili, anziani e malati in strutture come asili e scuole dell’infanzia e primarie, centri educativi per minori, presidi socio-assistenziali per anziani e disabili, servizi domiciliari delle cooperative sociali. Obiettivo della misura, “aumentare e qualificare l’occupazione femminile“.