Dalla scuola ai campi da bocce. Gli alunni a lezione di pétanque

La diffidenza verso uno sport mai visto prima passa quasi subito. Poi c’è spazio solo per sorrisi, tiri verso il pallino ed esultanze. Piccoli giocatori crescono a Barriera di Milano, dove presso la bocciofila Ponchielli, da ieri mattina e fino a venerdì, va in scena “Bocciando s’impara”. Un progetto organizzato dalla Federazione Italiana Bocce insieme ad Ancos Confartigianato, che grazie all’appoggio del Miur regionale mira a promuovere la conoscenza delle bocce tra le fasce dei più piccoli. In particolare, alla Ponchielli ieri c’erano settanta ragazzi di prima media della scuola Norberto Bobbio di via Santhià, che partecipa all’iniziativa insieme alla succursale di via Ancina. Scolari che, per ragioni anagrafiche e di visibilità, vengono a contatto molto più facilmente con calcio, basket o altre discipline, ma che non si tirano certo indietro quando c’è da mirare al pallino. Alla Ponchielli si impara la pétanque, specialità nata in Provenza ai primi del ‘900 e considerata la versione a piedi fermi del più conosciuto volo.

In questo caso, i giocatori devono lanciare le bocce stando all’interno di un cerchio del diametro di 35-50 centimetri, tenendo i piedi immobili fino a quando la boccia non ha toccato il terreno o colpito il bersaglio. Il tutto sotto lo sguardo vigile di giocatori “veri”. «Con la scuola Bobbio – spiega il presidente del circolo, Bartolomeo Crosetti – riprendiamo un progetto già fatto nel 2012 e nel 2014. I ragazzi arrivano nella nostra bocciofila dopo una prima lezione tenutasi presso la palestra della scuola». Un progetto, “Bocciando s’impara”, che finora sta fruttando ottimi risultati. «Siamo stati in 18 scuole di Torino e provincia – racconta Giorgio Roetto, presidente provinciale Fib – e abbiamo fatto giocare 1800 alunni. Di questi, una trentina ha già aderito alle scuole-bocce».

Uno sport, le bocce, che vuole anche dire socializzazione, come ricorda Maria Servetti, vicepresidente provinciale Ancos. «I ragazzi giocando imparano a stare insieme, ma questa iniziativa è altresì importante per ricordare ai più giovani che le bocce sono una disciplina storica della tradizione piemontese».