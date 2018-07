Dalla scuola piovono i calcinacci: «Ora qualcuno deve intervenire»

Un altro crollo di calcinacci da una scuola del torinese. Il fatto sabato scorso con un cedimento improvviso da un cornicione della scuola elementare Gabelli di via Santhià, nel quartiere Barriera di Milano. Proprio davanti a uno degli ingressi utilizzati dai bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l’area in oggetto. La sensazione è che si sia trattata di una tragedia sfiorata. La scuola, infatti, è finita da un mese e in questo periodo i passaggi su quel marciapiede sono molto limitati. «La scarsa manutenzione delle scuole – spiega Alberto Barona del comitato “Noi di Barriera” – ha rischiato di provocare un’altra tragedia. Ringraziamo che il crollo sia avvenuto di sabato e non durante l’entrata o l’uscita degli studenti». Sul caso è intervenuta anche la presidente dell’istituto, Nunzia Del Vento. «Per fortuna non ci risultano feriti, ora faremo le verifiche del caso». E che le scuole siano a pezzi non è certo una novità. un edificio su due ha, infatti, bisogno di manutenzione urgente. Nel 2015 le scuole piemontesi a rischio erano il 46,3%, quasi una su due. Alla fine dello scorso anno, giusto per fare un esempio, appena prima dell’ora di uscita dei bambini alcuni calcinacci erano caduti dal tetto del plesso scolastico di corso Marconi, 28 all’angolo con via Madama Cristina dove ha sede la scuola elementare dell’istituto comprensivo Manzoni. I vigili del fuoco, chiamati dalla direzione della scuola, avevano transennato l’area per metterla in sicurezza. Analoghi crolli avevano riguardato, in passato, anche la scuola elementare Rodari di Nichelino, senza dimenticare la Costantino Nigra di via Bianzè della famosa “Buona scuola” di Renzi.