In Spagna non hanno dubbi: la Juventus ha preso Adrien Rabiot. Come riferisce “El Chiringuito”, il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il forte centrocampista francese che si è svincolato dal Psg: per il 24enne contratto quinquennale a 7 milioni di euro l’anno. Previsto anche un premio di firma dal valore di 10 milioni di euro.