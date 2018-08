Dalla Spagna: Siviglia su Iago Falque, pronti 18 milioni

Voci su un interessamento del club andaluso per il centrocampista offensivo. Ai granata piace Zaza del Valencia

Supermercato Toro. Dopo le voci degli ultimi giorni relative a un possibile interessamento del Napoli per Belotti, arrivano quelle dalla Spagna a proposito di un’offerta del Siviglia per Iago Falque.

Il club andaluso è a caccia di un trequartista e, stando alle notizie riportate su Mundo Deportivo e su altre testate specializzate iberiche, nel ventaglio dei possibili acquisti ci sarebbe l’attaccante granata, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 18 milioni di euro.

Nel mirino del Siviglia, oltre a Iago Falque, anche Portu del Girona e Munir del Barcellona. Proprio dalla Spagna, intanto, arrivano conferme sulla trattativa in corso per Zaza. L’ex bianconero potrebbe essere il nuovo terminale offensivo di Mazzarri, in caso di partenza del Gallo o dello stesso Falque.