Dalla terra alla luna attraverso l’arte

Quando abbiamo pensato ad una mostra sulla luna – racconta Luca Beatrice – ci siamo detti: ma chissà quante ne organizzeranno in occasione del cinquantenario dell’allunaggio, e invece». Invece ad oggi ne sono state fatte solo tre: una a Copenhagen, una a Parigi, una al Metropolitan di New York. Ora anche a Torino. Si intitola “Dalla terra alla luna. L’arte in viaggio verso l’astro d’argento» la rassegna, curata da Luca Beatrice e Marco Bazzini, che si è inaugurata ieri nella Corte Medioevale di Palazzo Madama (rimarrà allestita fino all’11 novembre). Nel Museo Civico d’Arte Antica di piazza Castello la luna è presente in oltre 60 opere, tra dipinti, sculture, fotografie, disegni e oggetti di design, realizzate da artisti dall’Ottocento al 1969 che contengono riferimenti al satellite della terra. E i nomi sono quelli del calibro di Marc Chagall, Max Ernst, Paul Klee, Joan Mirò, Pinot Gallizio, Lucio Fontana, Felice Casorati, Robert Rauschenberg, Alexander Calder, Fausto Melotti, Yves Klein, VaìWilhem Diefenbach. La rassegna, infatti, è stata organizzata con la collaborazione di importanti istituzioni museali, la Gam, prima di tutto, la Pinacoteca Agnelli, il Museo Nazionale del Risorgimento, la Fondazione Accorsi-Ometto e con prestiti, tra gli altri, dal Palazzo Reale di Napoli, dal Mart di Trento, dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano, dalla Repetto Gallery di Londra, dall’Electronic Arts Intermix di New York. «Ciascuna opera ha una sua storia – è ancora Beatrice – come le serigrafie di Rauschenberg. L’artista fu invitato ad assistere al lancio dell’Apollo 11, dedicò 36 serigrafie a quell’evento e noi ne proponiamo in visione tre». «L’allestimento non segue un percorso cronologico – puntualizza Bazzini – ma è pensato come una nebulosa, come una carta del cielo dove ogni opera fa arrivare luci diverse, come quelle che provengono dalle stelle».

Una mostra nella mostra è la “Stanza delle meraviglie”, una Wunderkammer all’interno della rassegna che contiene memorabilia lunari. Si tratta di libri, giochi, stampe, cartoline, fumetti, spartiti musicali e altro ancora provenienti dalla collezione di Piero Gondolo della Riva, una delle più importanti collezioni internazionali di questi materiali. «Una vera chicca – spiega il collezionista piemontese – è rappresentata dalla prima edizione del racconto di Jules Verne “De la terre à la lune” del 1865, firmata da 12 astronauti, tra i quali due che hanno partecipato alle missioni Apollo».

In occasione della rassegna sono in programma vari eventi collaterali come due serate di proiezioni di film a soggetto lunare al Cinema Massimo ad ottobre e, sempre a ottobre, due appuntamenti al Circolo dei lettori su poeti che hanno dedicato versi alla luna come Giacomo Leopardi e Giovanni Pascoli.

Sempre ieri, nel museo diretto da Guido Curto sono state presentate al pubblico due sculture del Quattrocento donate da un collezionista privato. Si tratta di due statue in legno, alte circa un metro e 30, che raffigurano una la Madonna e l’altra San Giovanni Evangelista.