Dall’antropologo Carrara fino a Mennea: in città troppe targhe in balia dei vandali

Rotte e in balia dell’incuria. Ma i cittadini ora chiedono che vengano messe in sicurezza

Premi Nobel, figure iconiche dello sport e della storia, e non mancano nemmeno i politici, in primis i presidenti della Repubblica. Atti vandalici e degrado continuano a non risparmiare le targhe di giardini e parchi pubblici. Basta vedere le condizioni in cui sono ridotte, spaccate o completamente smontate. Magari abbandonate per terra, come se fossero dei rifiuti. Giusto per farsi un’idea.

ALLA PELLERINA

Al parco della Pellerina la targa intitolata a Mario Carrara non è ancora stata riparata per questioni legali. Il Comune, infatti, aveva un contenzioso aperto con la ditta che si era aggiudicata i lavori. «Contenzioso che si è appena risolto, per cui auspichiamo che venga effettuato l’intervento», così gli uffici della Toponomastica comunale in risposta al comitato Parella Sud-Ovest, che da un anno invia mail per segnalare il problema al parco.

