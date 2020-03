Dall’area Paoli a Palazzo del Lavoro: «Fermi anche i cantieri dell’ex Moi»

Gli ultimi operai hanno lavorato fino a venerdì scorso, ovviamente in modalità ridotta in ottemperanza alle disposizioni del governo. Da ieri, i cantieri della metropolitana sono fermi: ci sarà ancora qualche operaio che si recherà in cantiere per mettere l’area in sicurezza entro mercoledì, ma per la metropolitana il virus significa un nuovo stop.

METROPOLITANA

Ancora cantieri fermi. Causa di forza maggiore, ovviamente. Ma con lo stop ai lavori della metropolitana, si crea un nuovo problema per una circoscrizione nella quale tanti sono i cantieri attivi, che vengono a questo punto bloccati in tronco. Massimiliano Miano, coordinatore ai lavori pubblici della Otto, già l’altra settimana commentava amaramente che il 90% delle attività era ferma. Ora la percentuale rasenta la totalità: «resta attiva una sola ditta per la manutenzione ordinaria, esclusivamente per le emergenze». Dunque, cantieri transennati e inevitabili ritardi.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++