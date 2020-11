Dall’Argentina: Diego Armando Maradona è morto

Dall’Argentina arriva improvvisa e tragica una notizia che scuote il mondo del calcio, e non solo: Diego Armando Maradona è morto. Lo riporta il Clarin, che titola in prima pagina: “Muriò Diego Armando Maradona“.

Secondo quanto filtra dal Sudamerica, l’ex Pibe de Oro ha subito un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nella sua casa di Tigre, dove stava trascorrendo la convalescenza.

Maradona alcune settimane fa era stato sottoposto a intervento chirurgico alla testa per la rimozione di un grosso ematoma. Lo scorso 30 ottobre aveva compiuto 60 anni. Per molti è stato il miglior calciatore di sempre, per tutti è e restera il Diez: il dio del calcio.

Alcuni anni fa gli è stata attribuita una frase, una confidenza fatta a Giampiero Boniperti: “Forse, se fossi finito alla Juventus avrei avuto una carriera più lunga, tranquilla e vincente. Non rimpiango nulla, ma per quel club ho sempre avuto ammirazione e rispetto”.