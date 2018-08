Dalle accuse al Cav e le molestie in Usa a Victoria’s Secret

Le hanno dato dell’arrampicatrice, detto che era una bugiarda, «una falsa». Il proprietario di casa l’ha sfrattata, il mondo della moda le ha sbattuto la porta in faccia, nessuno era più disposto a darle un lavoro. «Neanche da cameriera». Poi Harvey Weinstein è stato arrestato.

Dopo le accuse, è arrivato il momento delle scuse. E Ambra Battilana Gutierrez, la 26enne torinese che lo denunciò e poi firmò un accordo vincolante in cui, in cambio di una cifra importante, si impegnava a tacere sulle molestie, può ripartire, dalle passerelle, ricostruirsi un’immagine, pensare al futuro. Un futuro nel mondo degli Angeli, per lei che deve la propria fama agli scandali che l’hanno resa celebre e allo stesso tempo stroncata.

La rinascita, per Ambra, è un contratto con Victoria’s Secret, la maggiore griffe di lingerie del mondo che per qualunque modella italiana sarebbe un punto d’arrivo. «Ma non nel mio caso – ha spiegato in un’intervista a “Lettera Donna” -, per me spero al contrario possa essere un inizio». L’importante, in ogni caso, adesso è ricominciare. E se possibile scindere il proprio nome dalle vicende giudiziarie che l’hanno vista protagonista nel ruolo di accusatrice. Le vicende sono due, entrambi scandali “bollenti”. E in entrambi Ambra è una vittima, seppur presunta. In Italia, la modella torinese ha partecipato alle cene di Arcore ed è stata testimone di quel “Bunga Bunga” da cui hanno preso origine diversi processi “intitolati” con un nome, Ruby, e identificati con un numero romano.

E se a Milano, nel Ruby ter, è parte civile e super teste contro Silvio Berlusconi, negli Stati Uniti, è la grande accusatrice di Harvey Weinstein, il produttore cinematografico da cui è nato il grande scandalo di molestie e aggressioni sessuali denunciate da attrici e soubrette in tutto il mondo. Dopo la denuncia, dice ora la modella, «tutti mi hanno voltato le spalle». Anche gli amici, anche gli uomini che frequentava. «Purtroppo – racconta – la risposta era sempre la stessa: “Credi voglia stare con te con la reputazione che hai?”. Un problema superato, pure questo.

«Adesso mi vedo con una persona – rivela la giovane, che sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con il fratello – che però sta in Italia». E il film? Quel progetto sul Bunga Bunga che annunciò qualche mese fa? «Va avanti, è molto più che una semplice idea. Saprete tutto a tempo debito».