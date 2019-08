Dalle acque del Po affiora un cadavere: mistero sull’identità

Dalle acque del fiume Po affiora il corpo senza vita di un uomo. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 9, nei pressi della diga Iren di Lungo Stura Lazio, proprio alla confluenza con lo Stura, sotto la curva delle “100 lire“. A fare la macabra scoperta sono stati alcuni dipendenti dell’Iren che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

CADAVERE RIPESCATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Il cadavere, la cui identità resta ancora ignota (l’uomo non aveva con sé i documenti), è stato ripescato dai vigili del fuoco giunti sul posto insieme agli agenti del commissariato Barriera di Milano chiamati ora a fare piena luce sul ritrovamento.

DISPOSTA L’AUTOPSIA

Agli investigatori non solo il compito di risalire all’identità dell’uomo – di carnagione bianca e dall’apparente età di circa 35 anni – ma anche quello di accertarne le cause del decesso. Sul cadavere, che a quanto pare non presenterebbe segni di violenza e che sarebbe rimasto in acqua poco meno di 24 ore, è stato disposto l’esame autoptico.

CINQUE GIORNI FA UN ALTRO RITROVAMENTO

Si tratta del secondo macabro ritrovamento avvenuto in pochi giorni nelle acque del Po. Lo scorso 28 luglio, infatti, il corpo senza vita di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, era stato ripescato nei pressi del ponte Isabella, dalla squadra sommozzatori dei vigili del fuoco.