Dalle Olimpiadi alla marijuana: serra di droga nel Palaghiaccio

La struttura a cinque cerchi non ha pace. La beffa: la corrente elettrica utilizzata per le piante è stata pagata dal Comune

Dalle gare olimpiche a serra di marijuana. I carabinieri hanno sequestrato 14 piante di droga alte dai 40 centimetri al metro e mezzo. Erano nascoste nei sotterranei del Palaghiaccio olimpico di Pinerolo, in un angolo adibito alla coltivazione della marijuana con tanto di faretti e ventilatori, nella zona dei compressori, dal lato della ferrovia.

I fatti risalgono a dopo Ferragosto, ma la notizia è stata diffusa solo ieri e non si è ancora chiusa l’indagine per identificare l’autore o gli autori di questa piccola serra all’interno dell’edificio, che si trova in viale Grande Torino, ed è di proprietà del Comune. A scovare la coltivazione nascosta ad occhi indiscreti è stata Laura Muzzarelli, presidente della società che gestisce il Palaghiaccio: lo Sporting club Pinerolo.

