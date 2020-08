DALL’EGIZIO ALLA MOLE. Andar per musei e mostre a Ferragosto

Un weekend a prezzi speciali anche per i siti della “Fondazione Torino Musei”. In via Accademia delle Scienze iniziative per le famiglie con “Storie Egizie ZeroSei”

Chi resta a Torino a Ferragosto quest’anno ha davvero un’ottima occasione per visitare i musei cittadini, pronti a tenere alzate le loro serrande anche per accogliere i turisti che lentamente stanno ritornando ad affollare le vie del centro. Il Museo Egizio, primo motore della ripartenza torinese dopo il lockdown, ha avviato da fine luglio le “Vacanze egiziane”, con apertura continua tutti i giorni fino al 30 settembre.

Anche a Ferragosto e nel weekend, quindi, dalle 9 alle 18,30 (il lunedì si chiude alle 14), con tariffe ridotte e una speciale attenzione nell’accoglienza dei visitatori. Ad esempio con “Storie Egizie ZeroSei”, che oggi e domani si rivolge alle famiglie con bambini fino ai 6 anni: i piccoli visitatori potranno ascoltare storie diverse e affascinanti sui miti e le leggende dell’antico Egitto, nella magica atmosfera del museo. Saranno aperte oggi dalle 10 alle 19 anche le strutture gestite dalla Fondazione Torino Musei, con ingresso al prezzo simbolico di 1 euro per visitare le collezioni di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, Gam Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e Mao Museo d’Arte Orientale. Da ricordare, alla Gam, la mostra su Helmut Newton “La Potenza di uno Scatto”, con 68 foto scelte da Matthias Harder che danno un’ampia panoramica della lunga carriera del fotografo (costo 6 euro).

Anche il Museo del Cinema resta aperto oggi e domani alla Mole: un giro per la storia della “settima arte” e in mezzo agli splendidi costumi della mostra “CinemAddosso”, realizzata in collaborazione con Annamode. Sia il Museo che l’ascensore panoramico saranno regolarmente aperti, attivi con orario dalle 10 alle 19. Il giro dei musei a Ferragosto (ma vale per tutto il weekend, lunedì compreso) non può evitare quest’anno di prendere in considerazione anche il Museo Nazionale del Risorgimento di piazza Carlo Alberto. Lungo il percorso si potrà ammirare la mostra “Transmissions Peopleto-People. Fotografie di Tiziana e Gianni Baldizzone”, arricchita di nuovi contenuti video visualizzabili dai visitatori sui propri dispositivi grazie a un Qr Code: si tratta di undici brevi filmati in cui i fotografi invitano il pubblico a scoprire bonus e contenuti extra degli scatti in mostra. Anche se fa caldo, il Ferragosto culturale di Torino merita lo sforzo.