Dall’ex dormitorio all’area Tne: cantieri ancora al palo in città

La zona dismessa della Fiat di Mirafiori e le bonifiche in via Osoppo

L’industria 4.0 che da anni attende di decollare nella zona dismessa della Fiat di Mirafiori. E un edificio già demolito e bonificato, il dormitorio di Santa Rita, che aspetta di conoscere il suo destino. Sono sempre troppi i cantieri fermi in città, che potranno riprendere solo quando la nostra vita sarà ripresa regolarmente.

AREA TNE

Il 2020 doveva essere, finalmente, l’anno di Tne. Trecentomila metri quadrati di aree industriali abbandonate da riconvenire con la collocazione del Manufacturig technology center. Regione Piemonte, Comune di Torino, i due atenei e la Camera di commercio subalpina, questi gli attori in gioco nella difficile partita per ridare vita all’ex area Fiat. Ma è chiaro che l’attuale emergenza sanitaria non potrà che rallentare questo iter per lo sviluppo, già di per sé difficoltoso per una serie di fattori. I soldi, anzitutto, che devono arrivare.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++