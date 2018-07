Dall’Inghilterra: Juventus, tre cessioni per l’operazione Pogba

La Juventus sogna di riportare a Torino anche Paul Pogba e di sferrare l’assalto alla chimera Champions con una coppia di campionissimi assoluti. Lo assicura il Mirror, che nel suo report domenicale di mercato fa i conti in tasca ai bianconeri e giura di averne individuato le strategie.

Secondo il tabloid inglese, la Juventus avrebbe in mente di riacquistare il centrocampista francese, passato due anni fa ai Red Devils per 110 milioni di euro, grazie a un tris di cessioni eccellenti. Di chi si tratta? Di Higuain, Rugani e Pjanic.

Dalla vendita del Pipita, passato in due anni da “colpo di mercato” a zavorra, da quella del difensore e soprattutto dalla cessione del regista Marotta incasserebbe circa 220 milioni, quanto basta per blindare gli ingaggi sia di Pogba che dello stesso CR7. L’arrivo del francese, comunque, significherebbe la definitiva rinuncia – almeno per questa sessione di mercato – a Milinkovic-Savic, che non sembra intenzionato a dire addio alla Lazio.