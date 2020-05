«Dallo spaccio fino all’ex Moi: i nostri presidi per la legalità»

Un comitato nato cinque anni fa per riportare sicurezza e legalità tra corso Massimo D’Azeglio e via Cigna. In risposta al crescente degrado dovuto alla presenza, agli angoli delle strade, di spacciatori africani e prostitute. Sono queste, riassunte in poche righe, le battaglie del “San Salvario Bramante”, attivo nella Circoscrizione 8 e cresciuto sotto la guida del suo responsabile, Matteo Rossino.

«In altri tempi – racconta -, eravamo circa cinquanta persone, oggi siamo la metà ma la voglia di lottare è sempre tanta». Il comitato si occupa della parte più periferica di San Salvario, quella lontana dai fasti della movida. E spesso al centro delle cronache per il via vai dei pusher, per le liti in strada e perfino per qualche sparatoria. Dal 2015 i ragazzi del comitato hanno organizzato numerose manifestazioni notturne.

