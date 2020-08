Dall’Uci al Reposi, riecco i big del cinema

Domani anche le grandi multisala riaprono i battenti. E a fine mese in centro tornano Lux, Massimo e Romano

La scelta della sala, la fila e il posto migliori da prenotare in cassa, i popcorn, le bibite e qualche bel film fortemente atteso da vedere: ciò che fino a fine febbraio era un’abitudine per tutti gli amanti del cinema, da domani a Torino ricomincerà. Da giugno a oggi alcune sale del centro hanno riaperto (Greenwich, Classico, Centrale, The Space Beinasco), ma ora tocca alle strutture più grandi e amate, le più visitate e ricche di proposte.

Ovvio, per i primi tempi le normative di sicurezza saranno rigide, le capienze limitate e a qualche libertà dovremo ancora rinunciare, ma arrivano i film nuovi e i motivi per uscire di casa e andare al cinema si moltiplicano: le strutture The Space di Parco Dora e Uci del Lingotto, l’Ideal, il Massaua e il Reposi riapriranno mercoledì 19.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++