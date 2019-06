Damaichi – Fra gadget, Pokemon e Bubble Tea… Giappone in via Tolmino

Un angolo di Giappone nel cuore di zona San Paolo, in via Tolmino. Si tratta del Damaichi, il negozio aperto a gennaio da un’idea di Mara e Daniel con già tanta esperienza nel mondo del commercio grazie alle fiere. La loro attività è molto originale, perché qui non si trovano manga, ma tutto ciò che da questo vasto universo ne deriva. E quindi, magliette, figures, peluche e, soprattutto, i giochi di carte Pokemon e Vanguard. Ampia anche la scelta fra una quantità di dolci e snack rigorosamente made in Oriente. Fra questi spicca il Bubble Tea, una bevanda a base di the con all’interno palline gelatinose ai vari gusti di frutta o al latte. Si tratta del drink più bevuto dai nerd che arriva direttamente dalla Thailandia dove rappresenta una ricetta molto antica, legata alla tradizione di questo paese. Tornando al tempo libero, da Damaichi si possono organizzare anche i tornei di carte da gioco: il venerdì è il giorno dei Pokemon, il sabato di Vanguard. Possibilità di aperture serali ma solo su richiesta. Damaichi è un vero paradiso per i tanti giovani e non che amano la cultura giapponese, un’occasione di vivere ogni giorno a Torino le esperienze e le emozioni delle fiere più blasonate e trovare gli oggetti desiderati.

Indirizzo: via Tolmino 52, Torino

Telefono: 351.8892822

Orario: 11-19; domenica 15,19 (chiuso il lunedì)

Facebook: Damaichi