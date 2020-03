«Dammi subito tutti i soldi in cassa» E minaccia il tabaccaio con la fionda

L’improvvisato rapinatore ha tentato il colpo davanti ai clienti in coda per entrare

Una fionda rudimentale, confezionata utilizzando una grossa pietra infilata in una calzamaglia, per derubare una tabaccheria. O, almeno, provarci.

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di giovedì, in corso Cavour, quando M.F.J, quarantenne di origine cubana, incensurato e residente in città, ha pensato di presentarsi di fronte al titolare dell’esercizio commerciale brandendo un’arma improvvisata. Una calzamaglia nera e morbida, al cui interno si celava un sampietrino di notevoli dimensioni. Nei suoi piani l’intento di utilizzarla, forse come una fionda o una sorta di arma contundente anche di una certa pericolosità, per indurre il proprietario a consegnargli il contenuto della cassa. L’uomo non ha però fatto i conti con due particolari. Il primo, la coda all’esterno del negozio.

