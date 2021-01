Daniel Harding ancora sul podio per i Concerti d’inverno della Rai

Nonostante le porte chiuse e la platea vuota, anche nel 2021 la musica non si ferma e continuerà a riecheggiare negli spazi dell’Auditorium Rai “Arturo Toscanini”. A partire da domani, infatti, avranno inizio i “Concerti d’inverno” dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: una serie di appuntamenti che accompagneranno gli spettatori fino al 25 marzo e saranno trasmessi in diretta su Rai Radio3 e in live streaming sul sito di Rai Cultura.

Come quello che lo ha preceduto durante la stagione autunnale, anche il nuovo ciclo di concerti della stagione in corso vedrà, in qualità di protagonisti, alcuni dei direttori più affermati e stimati della scena internazionale. Ne è un esempio Daniel Harding, nuovamente sul podio di via Rossini, domani sera, in seguito ai due concerti di debutto dello scorso dicembre. In occasione dell’esibizione inaugurale dei “Concerti d’inverno”, il Maestro inglese proporrà, quindi, la “Quinta Sinfonia” di Anton Bruckner, composta tra il 1875 e il 1878 e caratterizzata da una forte matrice classica. Il 14 gennaio, invece, sarà il turno dell’americano Kent Nagano, per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica e accompagnato, al suo esordio, dal pianista Rudolf Buchbinder, mentre il 21 e il 28 sarà offerto maggiore spazio alle note del violino con l’armeno Sergeij Khachatryan e l’ucraino Valeriy Sokolov, diretti, rispettivamente, dal giapponese Kazuki Yamada e da Juraj Valcuha (già direttore principale dell’Orchestra Rai).

