Daniela Bar Incontri – Dopo 24 anni ci si rinnova con la creatività in cucina

Ora anche gastronomia in via Onorato Vigliani

Da 24 anni la vita di Mirafiori Sud è scandita dalla presenza del Daniela Bar Incontri, un’istituzione in via Onorato Vigliani 35/13. Un locale storico che da qualche tempo si è trasformato in qualcosa di più per precisa volontà della signora Daniela che ogni giorno riceve i suoi clienti assieme alla figlia Sara:

«Ho deciso di dare una nuova vita al locale, puntando non sulla ristrutturazione ma sulle proposte. Così l’unico modo per differenziarmi realmente dalla concorrenza era mettere in gioco la mia creatività ed è nata la gastronomia».

Un’attività complementare a quella del bar che così è arricchito ogni giorno da nuovi odori e sapori. Al mattino la caffetteria, con brioche sempre fresche con le novità vegane (quelle prodotte da Forno d’Asolo che sono una garanzia). A mezzogiorno e la sera anche la cucina, rigorosamente casereccia perché è Daniela in prima persona ad occuparsene. Piatti per tutti i gusti e tutte le tasche, anche per vegetariani, vegani e celiaci: lasagne al forno e bistecche in carpione, polpette di carne e di verdura cotte rigorosamente in forno, e molto altro. Nessun menù fisso, ma solo l’offerta delle materie prime al mercato e dai fornitori oltre alla fantasia della cuoca. E la sera tutto si può portare a casa per cena. Inoltre prossimamente al giovedì dalle 19.30 alle 22.30 ricco apericena.

Il bar e la gastronomia sono aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30.

Contatti: 011.616775 (bar), 339.2167964 (gastronomia).