Per Daniela Lanio è sempre estate

Il nome e il cognome tradiscono le sue origini italiane, così come la sua bellezza di stampo mediterraneo. Daniela Lanio è una modella e influencer di 25 anni, famosa soprattutto negli Stati Uniti.

Di questo passo, però, saranno sempre di più i follower ad apprezzarla in tutto il mondo. Soprattutto se la conturbante starlette continuerà a postare quotidianamente foto mozzafiato sul suo profilo Instagram.

Per Daniela Lanio, di fatto, è sempre estate. Difficile trovare scatti che non la ritraggano in microbikini, oppure pronta per serate sfrenate in disco o in ristoranti di lusso. A proposito: pare sia in cerca di un fidanzato.