Si chiama Daniela Rendon ed è una delle modelle più desiderate in Colombia. Ultimamente è balzata agli onori delle cronache per essere stata riconosciuta come la moglie del secondo portiere dell’Argentina Franco Armani.

I due si sono conosciuti nel 2016, quando lui giocava nell’Atletico Nacional, ed è stato subito amore a prima vista.

La Rendon è anche molto seguita sui social. I followers del suo profilo Instagram sono oltre 150mila.