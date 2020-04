Danilo Ballo: «Così è nato il brano con Facchinetti»

Ci sono le mani e le mente di Danilo Ballo dietro il successo di “Rinascerò, rinascerai”. L’instant song sul coronvirus scritta da Roby Facchinetti con Stefano D’Orazio a fine marzo e destinata alla raccolta fondi per l’ospedale di Bergamo, Papa Giovani XXVIII. Un brano che sta realizzando milioni di visualizzazioni e like e che, «non sarebbe potuto nascere senza gli arrangiamenti di Ballo», ha detto Facchinetti durante la sua ultima intervista realizzata attraverso la pagina facebook di Zenart. Musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra Danilo Ballo, dal 2000 è in forze ai Pooh anche come batterista, vanta esperienze con Celine Dion, Massive Attack, Steve Ferrone, Rod Stewart, Lucio Dalla, Gigi D’Alessio solo per citarne alcuni. Uno che da dietro le quinte ha fatto la storia della musica italiana, e non solo, e che, oggi ha scelto, per amore della sua compagna Valeria Caponnetto Delleani (corista dei Pooh), di tornare a vivere nella sua Torino.

Com’è nato “Rinascerò, rinascerai”?

«Non è la prima volta che mi trovo a realizzare con Roby un inno da lui composto, era già successo nel 2006 in occasione dei Mondiali di calcio con “Cuore azzurro”. Ho realizzato anche l’inno dell’Atalanta, “Magica dea”. Quel giovedì mattina Roby mi chiamo è mi disse: “Voglio fare qualcosa di trionfale”. Quindi mi mandò il provino, mentre Stefano stava scrivendo le parole, e mi misi al lavoro. E’ stato bellissimo. La musica può davvero aiutare, risvegliare gli animi. E gli animi si stanno risvegliando, la raccolta sta andando benissimo».

Come sta vivendo un musicista questa lunga assenza dai live?

«Io credo che la musica in questo momento presenti due aspetti. Da un lato ci sono gli artisti che si stanno muovendo e stanno provando a parlare con le istituzioni. Poi ci sono centinaia e centinaia di famiglie di quelle maestranze fondamentali per la vita dei concerti che stanno aspettando di sapere. La musica dal vivo sarà l’ultima a ripartire, le istituzioni se ne devono rendere conto e cercare soluzioni. In ogni caso la musica non si può fermare, per dirla come i Pooh, e lo stiamo vedendo soprattutto in questo momento così tragico. Non è una cura, ma può fare molto».

Come si svolge la sua giornata?

«Come molti musicisti e arrangiatori ho la fortuna di avere una casa dedicata anche alla mia professione. Qui ho gli strumenti e tutto ciò che mi occorre per lavorare. Esco una volta alla settimana per la spesa, per il resto io e Valeria lavoriamo da qui. Non è cambiata molto la mia vita, lo facevo anche prima. Personalmente cerco di sfruttare questa situazione per trasformarla in un’occasione per creare. Mi rendo conto di essere fortunato, altre persone hanno perso il lavoro o non riescono a gestire l’isolamento».

Com’è nato il suo rapporto con Facchinetti?

«La nostra amicizia è nata molti anni fa. Ci siamo subito trovati, siamo complementari. Lui è un uomo straordinario, vive la sua vita in modo completo, riesce ad aiutare gli atri, Molti suoi fan lo chiamano al cellulare e lui è sempre pronto a dare loro una mano. Io e Roby abbiamo vissuto molti momenti felici insieme ma anche tristi e delicati. Abbiamo sempre cercato di stare vicini anche quando eravamo lontani. Per noi il tempo non esiste, possiamo non vederci per un anno, non cambia nulla. Lo considero un fratello, so di potere contare sempre su di lui e lui può fare altrettanto con me. Amici per sempre».