Danneggia auto e moto in sosta, poi dà in escandescenze in tribunale: arrestato

Ha danneggiato auto e moto in sosta in via Santa Maria Mazzarello, a Torino: fermato e condotto in Tribunale, lì ha dato quindi in escandescenze perché voleva andare dal tabaccaio a comprare le sigarette.

FERMATO NELLA NOTTE DI MARTEDI’

E’ accaduto poco dopo l’una di notte di martedì: gli agenti della Squadra Volante notano prima all’incrocio con via Monginevro alcuni rifiuti e bidoni dell’immondizia scaraventati in strada. Un testimone riferisce quindi di aver visto un uomo, ubriaco, con indosso un giubbotto rosso: gli agenti lo ritrovano in Strada Antica di Grugliasco e lo fermano. Il reo, un cittadino rumeno di 37 anni, aveva danneggiato 9 autovetture e una moto rompendo diverse parti dei veicoli: specchietti, fari, ecc. Il raid era durato circa 10 minuti e aveva avuto un raggio di azione di 500 metri.

ARRESTATO, AL PROCESSO PER DIRETTISSIMA

Il 37enne è stato quindi arrestato per danneggiamento pluriaggravato e denunciato per getto di cose pericolose, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per le violazioni delle norme anticovid. La mattina successiva, quando gli agenti lo accompagnano in Tribunale per il processo per direttissima, lo straniero ricomincia con i suoi comportamenti aggressivi sia in auto sia in tribunale dove inveisce anche contro il suo difensore.

DA’ IN ESCANDESCENZE IN TRIBUNALE

L’arresto viene convalidato con la misura dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ritornando in Ufficio per terminare le incombenze del caso, l’uomo va nuovamente in escandescenze perché vuole andare dal tabaccaio a comprare le sigarette, minacciando di rompere tutto. Non appena l’uomo scende dall’auto giunta in ufficio, scalcia i poliziotti colpendoli a più riprese, gesto che gli vale l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la traduzione in carcere.