Dannie Riel, la viaggiatrice sexy che cattura gli sguardi

Ha fatto fortuna e si è fatta conoscere grazie ai suoi vlogs, i resoconti dei viaggi compiuti in giro per il mondo. Dannie Riel è una modella canadese di madrelingua francese, è nata infatti da genitori originari dell’ex Indocina.

Il linguaggio universale che l’ha resa celebre in tutto il globo, però, è quello della bellezza. Una come Dannie, infatti, non passa certo inosservata, anche perché predilige abitini, costumi e lingerie decisamente disinibiti.

Se non riuscite a starle fisicamente appresso in tutti i suoi pellegrinaggi da un angolo all’altro del pianeta, potete sintonizzarvi sul suo profilo Instagram, già scelto da più di un milione di follower. Anche perché è pieno di scatti mozzafiato.