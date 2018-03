Danno fuoco a una baracca nel campo rom di via Germagnano: stanati dai vigili

Identificati in quattro, uno di essi è stato arrestato. L'assessore Finardi: "Va ripristinata la legalità"

Sono accusati di aver dato fuoco a una delle baracche del campo rom di via Germagnano, i quattro nomadi identificati oggi dagli agenti della polizia municipale di Torino. Uno di essi è stato arrestato.

L’operazione condotta dai vigili urbani “costituisce un passo lungo la strada che deve portare al ripristino pieno della legalità nei campi e alla civile convivenza tra nomadi e residenti – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Urbana, Roberto Finardi – Un obiettivo che dobbiamo raggiungere attraverso la massima collaborazione tra istituzioni e tra tutte forze dell’ordine. Mi complimento e ringrazio gli agenti del nucleo nomadi della polizia municipale – conclude l’assessore – per quanto ottenuto quest’oggi ma, soprattutto, per il lavoro svolto quotidianamente con impegno, passione, competenza e in condizioni ambientali di evidente difficoltà”.