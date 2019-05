Dante all’indice

Tanto per chiarirci le idee su quell’enorme e costosissimo carrozzone che è l’Onu, un Ente nato per la difesa dei diritti umani, ricordiamoci che solo un mese fa, senza fare una piega, ha nominato a far parte di una commissione che si deve occupare della questione femminile nientemeno che Mohammad Moghisch, il giudice iraniano che ha condannato l’avvocata e militante dei diritti civili Nasrin Sotoudeh (colpevole di essersi tolta il velo in pubblico) a 38 anni di prigione e 148 frustate. Anche i collaboratori esterni dell’Onu fanno ridere. Una notizia del 2012 (che puntualmente torna sui social) riguarda Gerush92, un’organizzazione di ricercatori con lo status di consulente speciale del Consiglio Economico e Sociale dell’Onu e che svolge progetti di educazione allo sviluppo, diritti umani e risoluzione dei conflitti. Ebbene: Gerush92 propose nientemeno che l’abolizione della Divina Commedia in tutte le scuole del globo per i suoi contenuti omofobi, antisemiti, antislamici, in una parola razzisti. Come vedete, i pruriti politicorretti ci affliggono da tempo. Nel 1996, al momento di scegliere personaggi celebri per adornare le future banconote dell’euro, Shakespeare fu scartato perché maschilista e antisemita e Mozart perché massone. Sarà “revisionato” anche Shakespeare? Otello sarà bianco e nel finale sarà Desdemona a ucciderlo? L’han già fatto a Firenze col finale della Carmen. Poi sarà la volta di tutti gli autori colpevoli di aver espresso magari migliaia di anni fa idee non in linea (pensate al maschilismo di Ulisse nell’Odissea). Li voglio vedere, però, a riscrivere la Bibbia con Lot che organizza il gay pride a Sodoma.

