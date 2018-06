Danza Tersicore – Dalla classica al jazz e via fino all’hip hop

Dai 3 anni in su, tutti sono ben accetti alla Scuola di Danza Tersicore, sia nella sua sede torinese di corso Lombardia 134 che in quella di Bruino. Una vera istituzione nel suo campo, attiva dal 1983 grazie a Clara Marino e a tutti i collaboratori che sono stati al suo fianco in questi anni.

«Cerchiamo di inserire sempre discipline nuove, accanto alla danza dal classico al contemporaneo passando per il jazz e l’hip hop abbiamo anche lo step, i pilates, la ginnastica dolce e l’aerobica. Ma mi piace ricordare sempre che partecipiamo anche a molti concorsi nazionali e i nostri allievi vincono. É una delle soddisfazioni migliori».

Merito degli insegnanti, tutti altamente qualificati, ma anche di strutture all’avanguardia e della voglia di continuo aggiornamento professionale di tutto lo staff. La segreteria è aperta da lunedì a venerdì con orario 16.30-20.30.

Contatti: 348.5675211.