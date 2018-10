Darya Klisina, con lei l’atletica è poco…leggera e molto hot

Non c’è nulla di “volgare” in lei. Darya Igorevna Klisina è semplicemente bellissima. Ma di quelle bellezze “acqua e sapone”, semplici, affascinanti, dolci, quasi adolescenziali, che lasciano d’incanto al primo sguardo. Darya viene dalla Russia. E non è solo bella. Lei è una sportiva di alto livello. E’ una lunghista, due volte campionessa europea indoor della specialità, e secondo gli addetti ai lavori è una delle atlete più sexy del mondo. Non a caso il suo profilo Instagram è seguito da più di 230mila follower. Guardate e giudicate voi…