«Dateci una mano a comprare un pulmino per accompagnare i disabili e gli anziani»

L'associazione ha sede in corso Unione Sovietica e fa servizio in tutto il territorio cittadino

Un piccolo aiuto per chi da sempre è al fianco delle persone in difficoltà. I volontari

della Confraternita di Misericordia di Torino sono alla disperata ricerca di un pulmino per il trasporto di anziani e bisognosi in giro per la città ma finora, nonostante i tanti appelli, non l’hanno trovato.

«Da poco abbiamo avuto dalla Regione Piemonte l’ok per effettuare servizio sanitario spiega la governatrice della Misericordia torinese, Catia Castelli – ma purtroppo, per

legge, non possiamo provvedere con le nostre auto e non abbiamo soldi sufficienti per acquistare un veicolo».

Il mezzo, nel caso arrivasse, servirebbe a trasportare gli anziani o i disabili a fare visite mediche presso gli ospedali cittadini, ma verrebbe usato anche in molte altre iniziative della onlus. «Abbiamo messo annunci dappertutto. Per noi il pulmino sarebbe utilissimo, ma sfortunatamente non ce lo possiamo permettere in quanto siamo nati da poco e il bilancio non è ancora così florido».

In effetti la Confraternita, che ha sede in corso Unione Sovietica – all’altezza della parrocchia Madonna delle Rose – è attiva solo dal 2015 e conta appena 24 volontari, molti dei quali in pensione o senza lavoro. Eppure le iniziative che è riuscita a mettere in

piedi in appena tre anni sono state tantissime, dalle collette alimentari fino ai panettoni e alle uova solidali, oltre all’assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive o le gite organizzate ai mercatini di Natale.

Per non parlare poi dei viaggi a Lampedusa o degli aiuti ai terremotati durante il terribile sisma che nel 2016 colpì il centro Italia. In quell’occasione i volontari viaggiarono fino ad

Amatrice con cinque furgoni ricolmi di cibo, vestiti e giocattoli. Insomma, un impegno notevole, che potrebbe migliorare ancora se arrivasse quest’ultimo aiuto. Chiunque volesse sostenere la onlus torinese può farlo contattando il numero di telefono 392.7703484.