Davide Porcu – Educatore per i vostri cuccioli

Un diploma specifico di educatore cinofilo conseguito a Bologna al Siua e un amore profondo per i cani poiché la relazione con gli animali è un valore insostituibile per l’uomo: costituiscono il biglietto da visita da Davide Porcu, specializzato soprattutto in cuccioli che segue almeno fino ad 1 anno. Lavora anche sul periodo della preadozione, valuta insieme ai padroni (attuali e futuri) ogni situazione, a partire dalla razza migliore da consigliare a seconda delle esigenze, si occupa dell’addestramento ed è tecnico riconosciuto di Mobility Dog. Sul suo sito www.davideporcu.com sono previsti diversi pacchetti a seconda dell’impegno e delle sedute.

Contatti: 3407841803.